Onze corpos são encontrados dentro de caminhonete no sul do México

Os corpos de 11 pessoas, incluindo de duas mulheres e duas crianças, foram encontrados dentro de uma caminhonete abandonada em uma estrada que leva à cidade turística de Acapulco, no sul do México, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira (7).

O Ministério Público do estado de Guerrero afirmou em comunicado que está “investigando o homicídio qualificado de 11 pessoas” e detalhou que a descoberta dos corpos foi reportado na noite de quarta-feira.

O veículo foi localizado em uma avenida de Chilpancingo, capital do estado, que faz parte da chamada "Autopista del Sol", a rota mais rápida entre a Cidade do México e Acapulco.

A descoberta ocorre após o desaparecimento de 17 pessoas, incluindo cinco menores e pelo menos duas mulheres, ter sido reportado na última sexta-feira.

O MP detalhou que o trabalho forense está sendo feito para identificar os corpos encontrados no compartimento de carga da caminhonete. Alguns familiares das pessoas desaparecidas se deslocaram até o serviço forense, para onde os corpos foram levados.

Guerrero, com suas vastas cadeias montanhosas e costas no Pacífico, vive uma escalada de violência devido às disputas entre gangues pelo controle do tráfico de drogas e outras atividades criminosas.

Na última segunda-feira, um comando armado invadiu uma casa em uma área humilde da periferia de Acapulco e assassinou a tiros cinco membros de uma mesma família, além de deixar dois feridos.

No dia 6 de outubro, apenas seis dias após assumir o cargo, o prefeito de Chilpancingo, Alejandro Arcos, foi decapitado. A cabeça do dirigente, que tinha 43 anos, foi abandonada no teto de um veículo.

O México contabiliza mais de 450.000 mortes violentas e dezenas de milhares de desaparecimentos desde dezembro de 2006, quando foi lançada uma polêmica operação militar antidrogas, de acordo com dados oficiais.