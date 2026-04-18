ONU: Guterres condena ataque a forças de paz no Líbano em que um soldado francês foi morto

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, condenou neste sábado, 18, o ataque no Líbano contra as forças de paz da Unifil, da organização, em que um soldado francês foi morto e outros três ficaram feridos.

"Condeno veementemente o ataque de sábado à Unifil", afirmou Guterres em sua conta no X. "Estendo minhas mais profundas condolências à família, amigos e colegas do soldado da paz falecido, e desejo uma recuperação completa e rápida aos soldados da paz feridos", completou.

A ofensiva, segundo as forças de paz da ONU e autoridades francesas, foi provavelmente realizada pelo Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã. De acordo com o secretário, este é o terceiro incidente nas últimas semanas que resultou na morte de soldados da paz servindo no Líbano.

"Esses ataques devem parar. Todos os atores devem respeitar a cessação das hostilidades e o cessar-fogo", instou Guterres.