Irã: Guarda Revolucionária diz que Estreito de Ormuz seguirá fechado

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmou neste sábado, 18, que o Estreito de Ormuz permanecerá fechado a partir desta noite.

Em comunicado oficial à imprensa, o braço de elite das forças armadas do Irã adverte que "nenhuma embarcação deve se mover de sua ancoragem no Golfo Pérsico e no Mar de Omã" e, ainda, que "se aproximar do Estreito de Ormuz será considerado cooperação com o inimigo, e a embarcação infratora será alvo".

A IRGC aponta que várias embarcações conseguiram atravessar a rota de navegação ontem, mas, as condições do cessar-fogo com os Estados Unidos foram violadas pelo "inimigo americano", que não levantou o bloqueio naval de embarcações e portos iranianos".

"Portanto, a partir desta noite, o Estreito de Ormuz estará fechado até que este bloqueio seja suspenso", diz o comunicado.

No texto, a Guarda também alerta os proprietários de todos os navios que acompanhem informes apenas da Marinha da IRGC, e que "declarações do presidente terrorista dos EUA sobre o Estreito de Ormuz e o Golfo Pérsico não têm credibilidade".