Lula cumpre compromissos na Alemanha neste domingo (19)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem uma série de compromissos na Alemanha neste domingo, 19. Ele deixa Barcelona, onde participou do evento de esquerda Global Progressive Mobilisation (GPM), às 5h no horário de Brasília (10h no horário local) e vai chegar em Hanôver às 7h no horário de Brasília (12h, horário local).

O primeiro compromisso do presidente em Hanôver será às 9h30 no horário de Brasília (14h30, horário local) com uma audiência com o presidente da Fundação Friedrich Ebert, Martin Schulz.

Às 10h45 no horário de Brasília (15h45, horário local), Lula vai participar da recepção oficial nos Jardins do Palácio de Herrenhausen. Às 13h de Brasília (18h, horário local), o presidente participa da cerimônia de abertura da Feira Industrial de Hanôver. A última agenda de Lula neste domingo será às 14h45 no horário de Brasília (19h45 horário local) em um jantar empresarial oferecido pelo chanceler da Alemanha ao presidente brasileiro, com a presença de executivos brasileiros e alemães.