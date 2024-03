ONU aprova primeira resolução exigindo cessar-fogo entre Israel e Hamas

O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta segunda-feira (25) uma resolução que demanda um cessar-fogo imediato entre Israel e o Hamas, bem como a libertação imediata e incondicional de todos os reféns.

Os Estados Unidos se abstiveram na votação, enquanto os outros 14 membros restantes do colegiado votaram a favor, incluindo os membros permanentes Rússia, China, Reino Unido e França.

VEJA MAIS

O texto da resolução foi proposto pelos 10 membros eleitos do órgão, que são Argélia, Equador, Guiana, Japão, Malta, Moçambique, Coreia do Sul, Serra Leoa, Eslovênia e Suíça. Esta resolução marca uma mudança na postura dos Estados Unidos, que no início do conflito haviam vetado o uso da palavra "cessar-fogo" para proteger Israel.