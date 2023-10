ONU anuncia que Gaza não receberá ajuda humanitária nesta sexta-feira

A primeira entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, pela cidade de Rafah, na fronteira com o Egito, era esperada nesta sexta-feira (20), porém, deve acontecer somente no sábado (21).

“Estamos em negociações avançadas com todas as partes relevantes para garantir que uma operação de ajuda em Gaza comece o mais rápido possível (…), de forma segura e sustentada”, disse o porta-voz da ONU, Jens Laerke, a jornalistas, em Genebra (Suíça).



Na quinta -feira (19) o governo do Egito autorizou a entrada de 20 caminhões com suprimentos. A medida é resultado de negociações com Israel intermediadas pelo presidente dos EUA, Joe Biden. Isolada por Israel, Gaza sofre com falta de água, alimentos, energia e combustível.



