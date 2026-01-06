Capa Jornal Amazônia
Onda de frio na Europa paralisa transportes e gera emergências

As baixas temperaturas provocaram o fechamento de aeroportos e escolas, além da evacuação de moradores, devido a nevascas e ventos fortes

Lívia Ximenes
Onda de frio em Amsterdã, na Holanda, provoca nevascas (Reprodução / X)

Uma onda de frio na Europa tem provocado paralisação dos transportes, fechamento de aeroportos e escolas e evacuação de moradores em diversos países. Nessa segunda-feira (6), moradores da região estão passando por problemas com a queda de temperaturas, que também provocou nevascas e ventos fortes. Entre as nações mais afetadas está Holanda, França, Espanha, Itália e Escócia.

Em Amsterdã, na Holanda, o Aeroporto de Schiphol teve as atividades suspensas por conta do grande acúmulo de neve nas pistas, segundo o serviço de controle de tráfego holandês. Portanto, voos foram cancelados ou desviados, especialmente os que iam rumo a Düsseldorf, na Alemanha. Em 10 das 12 províncias do país há alerta amarelo. As informações são de um levantamento da Reuters.

No local, os trens estão paralisados e, a partir dessa terça-feira (6), será adotado um “horário de inverno” com frequência reduzida, conforme aviso da empresa ferroviária NS. As partidas da Holanda foram canceladas pela operadora Eurostar e houve limitação de rotas de Bruxelas.

Na França, centenas de voos nos aeroportos de Paris foram cancelados, de acordo com dados da Autoridade de Aviação Civil Francesa e da Aérports de Paris. A orientação às companhias aéreas é de reduzir em 15% as operações nos terminais Charles de Gaulle e Orly. Na região de Île-de-France, conforme a Reuters, foi estabelecido limite de velocidade de 80km/h e houve congestionamento de mais de 1 mil quilômetros. Metrôs e trens suburbanos seguem em funcionamento, mas linhas de ônibus foram canceladas pela RATP.

Em Campo de Gibraltar, Cádiz (Espanha), 271 famílias foram evacuadas devido à passagem do furacão Francis e elevação do nível da represa de Guadarrangue. Uma nevasca em Cuenca levou ao fechamento de, aproximadamente, 10 ruas.

O frio extremo na Escócia resultou no fechamento de escolas em Aberdeenshire e cancelamentos de voos. Alertas de gelo em diversas áreas do Reino Unido com risco de isolamento de comunidades rurais foram emitidos.

Na Alemanha, neve e gelo provocaram atrasos em aeroportos e estações de trem, além de acidentes nas rodovias. Na capital Berlim, 30 mil residências ficaram sem energia elétrica e aquecimento devido a um suposto ato de sabotagem. Para manter o bem-estar da população mais vulnerável, abrigos tiveram que ser abertos.

Palavras-chave

onda de frio

onda de frio na europa

Clima
Mundo
