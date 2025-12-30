SP em alerta vermelho para onda de calor e laranja para perigo de tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta terça-feira, 30, um alerta laranja de "perigo de tempestade" para o último dia do ano, valendo para grande parte dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além de regiões de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. São Paulo e Rio de Janeiro estão também em alerta vermelho para onda de calor a partir desta terça, 30.

De acordo com o alerta laranja, há possibilidade de ocorrência de ventos de até 100 km/hora, com riscos potenciais de queda de granizo, derrubada de árvores, alagamentos, estragos em plantações e corte de energia elétrica. O alerta laranja é o penúltimo na escala de gravidade do Inmet, atrás apenas do vermelho.

O alerta de perigo de tempestade vale para grandes regiões de São Paulo, como a metropolitana, o litoral sul, o Vale do Paraíba Paulista, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. O alerta vale para praticamente todo o Estado do Rio, com destaque para a região metropolitana e a Baixada Fluminense. O mesmo acontece no estado de Minas Gerais. O Distrito Federal e outras regiões de Goiás e Mato Grosso também estão sob o alerta laranja.

Para praticamente todo o restante do País está valendo um alerta amarelo - também emitido nesta terça-feira - que indica "perigo potencial de chuvas intensas". O alerta amarelo indica possibilidade de ventos de até 60 km/h, com baixo risco de queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas e corte de energia.

O Inmet recomenda em caso de rajadas de vento que a população não se abrigue debaixo de árvores porque há risco de queda de galhos e descargas elétricas, e tampouco estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O instituto recomenda também desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

O alerta vermelho de grande perigo de onda de calor entrou em vigor às 9h desta terça-feira e se estende até o início da noite de quarta-feira, 31. Segundo o Inmet, o alerta indica que as temperaturas estão 5ºC acima da média histórica para a época do ano por um período maior do que 5 dias. Ainda segundo o instituto, há riscos para a saúde.

O alerta vermelho de onda de calor é válido para todo o Estado do Rio, com temperatura máxima podendo chegar a 35ºC, e a maior parte do estado de São Paulo, com máxima de 30ºC. Engloba ainda sul e oeste de Minas, sul do Espírito Santo, leste de Mato Grosso do Sul e sul de Goiás.