Óleo de girassol destrona o azeite de oliva em cozinhas da Espanha em meio a disparada de preços

O óleo de girassol destronou o azeite de oliva como rei da cozinha na Espanha, maior produtora mundial de azeite de oliva, com o aumento dos preços forçando consumidores a optar por opções mais baratas.

Os espanhóis compraram 107 milhões de litros de todos os tipos de azeite de oliva no primeiro semestre de 2024, em comparação a 179 milhões de litros de azeite de girassol, segundo a maior associação de engarrafamento de azeite de oliva da Espanha, a Anierac.

Até este ano, o azeite de oliva era o mais popular óleo de cozinha nos lares espanhóis, respondendo por 62% das vendas em volume em 2023, enquanto o azeite de girassol representava quase 34%, segundo o Ministério da Agricultura.

"É claro que o consumo de azeite de oliva está caindo na Espanha”, disse Primitivo Fernández, porta-voz da Anierac. "Há famílias que costumavam comprar apenas azeite de oliva e, pela primeira vez, estão comprando óleo de girassol e azeite de oliva", disse.

O volume das vendas de azeite de oliva caiu 18% em relação ao primeiro semestre de 2023, segundo a Anierac. As vendas de óleo de girassol aumentaram 25% em volume no ano passado, de acordo com dados oficiais.

Uma garrafa de óleo de girassol custava em média 1,86 euros por litro no ano passado, enquanto os tipos de azeite de oliva mais caros custavam mais de 6 euros por litro, 50% a mais do que em 2022, segundo dados oficiais.

A Espanha geralmente fornece cerca de 40% do azeite de oliva consumido no mundo, mas as ondas de calor na primavera e uma seca prolongada reduziram as colheitas de azeitonas nos últimos dois anos, dobrando os preços do azeite de oliva para níveis recordes.

VEJA MAIS

Isso fez com que o alimento básico da dieta mediterrânea ficasse fora do alcance das famílias pobres da Espanha, que estão mudando para o óleo de girassol, que é mais barato, de acordo com um relatório do Ministério da Agricultura sobre as tendências de consumo de alimentos em 2023.

No final do ano passado, o azeite de oliva era consumido principalmente em residências de classe média e média alta, segundo o relatório.

Garrafas de um litro de azeite de oliva extra-virgem estavam sendo vendidas por até 14,5 euros em alguns supermercados no ano passado, colocando-as na categoria de produtos que os varejistas rotulam com etiquetas de segurança.

Em junho, o governo espanhol reduziu a tributação do azeite de oliva para torná-lo mais acessível, mesmo com os preços tendo diminuído um pouco este ano.

A maior rede de supermercados da Espanha, Mercadona, reduziu o preço do azeite de oliva em 25% este ano e nesta semana está oferecendo garrafas de 1 litro abaixo de 7 euros para atrair os clientes, disse uma fonte da empresa.