Fraude do azeite de oliva: Dez marcas são recolhidas do mercado; saiba quais

O Ministério da Agricultura e Pecuária determinou a suspensão das vendas e retirada do mercado de dez marcas de azeites de oliva extra virgem, após a descoberta de um esquema de adulteração, importação e distribuição de produtos fraudulentos. As marcas afetadas que foram retiradas dos estabelecimentos varejistas e atacadistas são: De Alcântara, Vincenzo, Terra de Óbidos, Serra Morena, Az Azeite, Almazara, Don Alejandro, Escarpas das Oliveiras, Mezzano e Uberaba.

Em comunicado, o Ministério da Agricultura esclareceu que essa decisão é um desdobramento da Operação Getsêmani, conduzida nos dias 6, 7 e 8 de março nos municípios de Saquarema (RJ), Natal (RN), Recife (PE) e São Paulo (SP), com o apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Polícia Militar de São Paulo.

VEJA MAIS

Durante a operação, uma indústria operando clandestinamente em Saquarema foi fechada, resultando na apreensão de 104,3 mil litros de azeite de oliva fraudado, além de várias embalagens e rótulos. Além disso, foram identificados produtos em condições sanitárias inadequadas, representando um risco à saúde pública, e práticas de concorrência desleal.

O Ministério também ordenou que as empresas comuniquem ao órgão quando recolherem os produtos, a fim de que seja realizada a devida ação fiscal para a correta destinação desses produtos. Para os consumidores que adquiriram produtos das marcas apreendidas, a orientação é não consumir e solicitar a substituição, conforme as disposições do Código de Defesa do Consumidor.