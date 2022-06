Oito mísseis balísticos são lançados por EUA e Coreia do Sul após ação da Coreia do Norte

Uma série provocativa de demonstrações de armas tem aumentado a tensão na península coreana. No último domingo (5), a Coreia do Norte disparou oito mísseis de curto alcance ao longo de 35 minutos de pelo menos quatro locais diferentes, no que parecia ser um recorde de um dia para lançamentos balísticos do país. Em resposta, Estados Unidos e Coreia do Sul lançaram oito mísseis balísticos no mar nesta segunda-feira, pelo horário local (noite de domingo em Brasília). As informações são do Estadão.

VEJA MAIS

De acordo com o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, o exercício de tiro real dos aliados envolveu oito mísseis do Sistema de Mísseis Táticos do Exército disparados contra as águas orientais da Coreia do Sul por dez minutos. O objetivo foi demonstrar a capacidade de responder com rapidez e precisão aos ataques norte-coreanos.

A mídia estatal norte-coreana ainda não comentou os lançamentos de domingo.

Teste nuclear

Somente neste ano, a Coreia do Norte já realizou 18 rodada de testes de mísseis, incluindo os primeiros lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais do país em quase cinco anos. O país liderado por Kim Jong-un estaria se preparando para realizar seu primeiro teste nuclear desde setembro de 2017, de acordo com autoridades sul-coreanas e americanas.

Os EUA prometeram pressionar por sanções internacionais adicionais se a Coreia do Norte fizer isso, mas as perspectivas de novas medidas punitivas significativas são fracas com os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU divididos.

Resposta

Os lançamentos deste domingo, realizados pela Coreia do Norte, vieram um dia após a conclusão de um exercício de três dias do porta-aviões dos EUA Ronald Reagan com a Coreia do Sul, no Mar das Filipinas, no que seria o primeiro exercício conjunto envolvendo um porta-aviões desde novembro de 2017.

Esses exercícios militares combinados dos aliados são criticados pela Coreia do Norte, que muitas vezes contra-ataca com seus próprios exercícios de mísseis.