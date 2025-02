Número de mortos por tempestades nos EUA chega a 13

O total de mortos devido às tempestades nos Estados Unidos alcançou 13 nesta segunda-feira (17/2). As autoridades locais informaram que 11 mortes ocorreram no Kentucky, uma na Geórgia e outra na Virgínia Ocidental.

No Kentucky, as inundações foram severas, e o governador Andy Beshear declarou estado de emergência na sexta-feira (14). Ele alertou que, embora as chuvas tenham cessado, os níveis dos rios permanecem elevados, mantendo a população em risco. Equipes da Guarda Nacional e da Polícia Estadual realizaram mais de mil resgates, e mais de 340 estradas foram interditadas devido às enchentes.

Na Virgínia Ocidental, o governador Patrick Morrisey relatou desaparecimentos em meio a inundações significativas. Além disso, uma tempestade de neve começou a atingir as regiões afetadas antes que os níveis de água baixassem, agravando a situação.

VEJA MAIS

Outros estados também enfrentaram emergências relacionadas a inundações, incluindo Virgínia, Virgínia Ocidental e Tennessee. No Tennessee, o rompimento de um dique no Condado de Obion levou à evacuação obrigatória de residentes.

As previsões indicam que o frio intenso continuará nos próximos dias, com temperaturas perigosamente baixas em várias regiões. Autoridades locais permanecem em alerta, monitorando as condições climáticas e prestando assistência às comunidades afetadas.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)