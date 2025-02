Jato sai da pista e colide com outro avião em aeroporto do Arizona (EUA)

A viação aérea norte-americana registrou mais um acidente nesta segunda-feira (11/02). Um jato executivo de médio porte saiu da pista ao pousar no aeroporto de Scottsdale, no Arizona, e acabou se chocando com outro avião que estava estacionado. Der acordo com as primeiras informações, uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas no acidente.

Equipes de socorristas foram acionadas e atuaram para retirar as vítimas dos destroços. Uma delas morreu e outras três foram encaminhadas para hospitais de trauma da região. O corpo do tripulante morto permaneceu preso na fuselagem e a operação para retirada durou até o início da noite.

Ainda não se sabe oficialmente o que levou o jato, um modelo Bombardier Learjet, a sair da pista e colidir com o Gulfstream 200 que estava em um estacionamento particular. Mas, de acordo com a ABC News, o incidente teria ocorrido após o trem de pouso do Learjet falhar.

"De acordo com os relatos iniciais, o trem de pouso principal esquerdo do Learjet falhou durante o pouso, causando a colisão", disse uma autoridade de Scottsdale em um comunicado, que também confirmou que o voo estava chegando de Austin, no Texas.

O acidente aconteceu por volta das 2h45 da tarde (hora local) Também não há informações sobre as identidades das vítimas. Ambas as aeronaves são privadas. Segundo declaração da Jet Pros, empresa que operava o Gulfstream, não havia passageiros a bordo do jato estacionado no momento do acidente.

A investigação sobre as causas do acidente foi transferida para o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes ainda na noite desta segunda-feira, disseram autoridades.