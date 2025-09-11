Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Número de crianças obesas já é maior que o de desnutridas, diz Unicef

A nível global, um em cada 10 jovens apresenta a condição, que aumenta o risco de doenças fatais

O Liberal
fonte

Mundo tem mais crianças diagnosticadas com obesidade do que abaixo do peso (Foto: Florence Goupil | Unicef)

Levantamento do Unicef divulgado nesta quarta-feira (10) mostra que, pela primeira vez, o número de crianças e adolescentes obesos ultrapassou o de menores abaixo do peso ideal. A mudança reflete uma transição rápida nas dietas e ambientes alimentares ao redor do mundo.

Segundo o relatório, atualmente 1 em cada 10 jovens apresenta obesidade — um aumento de 3% em 2000 para 9,4% em 2022 — enquanto a prevalência do baixo peso caiu de quase 13% para 9,2% no mesmo período.

A pesquisa aponta que 1 em cada 5 crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos está com sobrepeso, totalizando quase 391 milhões de jovens. Desses, cerca de 188 milhões são classificados como obesos. A tendência é generalizada, exceto por algumas regiões como África Subsaariana e Sul da Ásia, onde a desnutrição ainda é mais prevalente.

VEJA MAIS

image Em teste, comprimido contra obesidade é tão eficaz quanto caneta
Chamada de ATTAIN-1, a pesquisa está na fase 3, a última etapa antes de um possível lançamento no mercado

image Obesidade: EMS e Fiocruz fecham acordos para produção nacional de liraglutida e semaglutida
A medida é considerada um passo para a incorporação dos medicamentos ao Sistema Único de Saúde (SUS)

Riscos à saúde associados à obesidade juvenil

A obesidade na infância e adolescência aumenta o risco de doenças que podem ser fatais ou comprometer a qualidade de vida no longo prazo. Entre as condições mencionadas no relatório estão:

  • Resistência à insulina e maior probabilidade de diabetes tipo 2;
  • Hipertensão e doenças cardiovasculares;
  • Maior risco de certos tipos de câncer, incluindo pâncreas e fígado.

Brasil como exemplo da mudança de panorama

O relatório destaca o Brasil como um caso emblemático dessa transição nutricional. Em 2000, 5% da população infantojuvenil brasileira estava obesa, enquanto 4% sofria de desnutrição. Em 2022, a obesidade saltou para 15% e a desnutrição caiu para 3%. A taxa de sobrepeso no país passou de 18% para 36% no mesmo intervalo.

Onde a obesidade é mais prevalente

Os dados, reunidos em mais de 190 países para o relatório intitulado "Alimentando o Lucro: como os Ambientes Alimentares Estão Falhando com as Crianças", indicam concentrações muito altas em algumas regiões e países. As Ilhas do Pacífico apresentam a maior prevalência de obesidade entre jovens, atingindo 30%.

Países de alta renda também registram números elevados: no Chile, 27% dos jovens são obesos; nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes Unidos, a taxa é de 21%.

Ultraprocessados: principal fator por trás da crise

O estudo identifica a substituição de alimentos naturais por produtos ultraprocessados como a principal causa do aumento do sobrepeso e da obesidade entre crianças e adolescentes. As escolhas alimentares dos jovens são fortemente influenciadas pelo marketing da indústria alimentícia, que tem presença marcante em comércios e escolas.

“Esses produtos dominam comércios e escolas. A indústria de alimentos e bebidas tem acesso poderoso ao público jovem”, alerta o relatório. Catherine Russell, diretora-executiva do Unicef, reforça que os ultraprocessados estão substituindo frutas, vegetais e proteínas precisamente numa fase em que a nutrição é crítica para o crescimento, desenvolvimento cognitivo e saúde mental das crianças.

Impacto no desenvolvimento e alerta para políticas públicas

O relatório coloca em evidência a necessidade de medidas públicas que restrinjam o marketing dirigido a crianças, melhorem a disponibilidade de alimentos saudáveis em ambientes escolares e revertam a penetração dos ultraprocessados nas dietas infantis. Níveis crescentes de obesidade podem comprometer tanto a saúde quanto o desenvolvimento socioeconômico das futuras gerações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mundo

crianças obesas

unicef
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MORTE BRUTAL

Funcionário de zoológico é devorado por leões à luz do dia e em frente a grupo de turistas

Apesar do ocorrido, o zoológico permaneceu aberto normalmente e afirmou que reforçará as medidas de segurança

11.09.25 11h08

Presidente da Coreia do Sul diz que empresas terão dificuldades para investir nos EUA

11.09.25 8h57

Coreia do Sul diz que avião fretado com trabalhadores sul-coreanos partirá dos EUA nesta quinta

11.09.25 7h58

PÂNICO

México: explosão de caminhão-tanque mata quatro pessoas e fere outras 70 na capital do país

Autoridades confirmam três mortes e cerca de 70 feridos após a explosão de um caminhão-tanque na capital mexicana.

11.09.25 7h48

MAIS LIDAS EM MUNDO

Maus Tratos

Policiais resgatam 5 filhos que eram mantidos sem comida e trancados em quarto por um casal

As crianças não tinham contato com outras pessoas da cidade

05.09.25 12h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MADURO X TRUMP

Maduro pede diálogo a Trump para evitar conflito entre Venezuela e EUA

Vestido com uniforme militar, Maduro supervisionou uma cerimônia em que ordenou a mobilização de milícias civis e afirmou que haveria uma "luta armada" em caso de ataque.

06.09.25 14h33

BEBÊ SURPRESA

Mulher descobre gravidez ao dar à luz em banheiro de casa: 'Achei que ia morrer'

Fotógrafa americana de 30 anos achou que estava morrendo ao sentir fortes dores, mas deu à luz uma menina sem saber que estava grávida. Relato viralizou nas redes sociais.

08.09.25 21h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda