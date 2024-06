Nova norma permite aos EUA deportar imigrantes ilegais em questão de horas; entenda

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira (04/06) novas medidas para conter a chegada de imigrantes que entram ilegalmente no país através da fronteira com o México.

Atualmente, quem entra irregularmente nos EUA pode solicitar asilo se conseguir comprovar perseguição ou fuga de uma situação de conflito. No entanto, sob as novas regras, aqueles que cruzarem a fronteira de forma irregular não poderão receber o status de asilados, exceto em circunstâncias especiais.

A implementação das novas regras dependerá do fluxo de imigrantes. Se o número de entradas diárias cair para 1.500, a medida será temporariamente suspensa. Por outro lado, se a média diária subir para 2.500 durante uma semana, a regra será reativada.

VEJA MAIS

O presidente Biden explicou que o objetivo é reduzir o número de imigrantes para que o sistema do governo dos EUA possa gerenciar adequadamente os pedidos de asilo. Ele destacou que aqueles com entrevistas formais agendadas ainda poderão solicitar asilo.

Para os demais, a deportação poderá ocorrer em questão de dias ou até horas, conforme reportado pela mídia dos EUA. Essas pessoas serão deportadas para seus países de origem ou para o México.

Impacto para brasileiros

As novas medidas também afetarão os brasileiros que tentam entrar ilegalmente nos EUA. Estimativas do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) indicam que 230 mil brasileiros entraram ilegalmente no país em 2022. O Brasil ocupa o 8º lugar no ranking das nacionalidades com o maior número de imigrantes não autorizados, segundo um relatório divulgado em abril deste ano.