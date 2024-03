Acordo para deportar imigrantes é assinado entre México e Venezuela

Um acordo entre o México e a Venezuela foi assinado para deportar imigrantes venezuelanos que entrem em território mexicano para chegar aos Estados Unidos. A Reuters aponta que, atualmente, de 4 mil a 5 mil imigrantes venezuelanos estão retidos no México, a maioria na cidade de Tijuana. As informações são do Poder 360.

Essa tratativa, segundo a ministra das Relações Exteriores do México, Alicia Barcena, inclui empresas dos dois países, que irão contratar quem retornar à Venezuela. A fala foi dada a jornalistas na última quinta-feira (21). A ministra declarou que o México dará aos imigrantes uma quantia mensal em torno de US$ 110, durante seis meses.

Já os norte-americanos, de acordo com a reportagem, estão preocupados com o fluxo migratório. A Reuters fez uma pesquisa no início de 2024, em parceria com o Ipsos, que indicou que 17% da população do país considera que o maior problema enfrentado pelos Estados Unidos é a imigração, o que representa uma alta de 11% em relação ao levantamento realizado em dezembro.

De acordo com um levantamento, mais da metade (51,9%) dos venezuelanos estava em situação de pobreza no ano passado, apesar de uma série de medidas do governo do país para flexibilizar os controles da economia e estimular uma dolarização informal ao longo do último ano.

Os dados da Pesquisa Nacional de Condições de Vida (Encovi), divulgada em 13 de março pelo Instituto de Pesquisas Sociais da Universidade Católica Andrés Bello, mostram que a porcentagem é superior ao registro de 2022, quando a população pobre correspondia a 50,5% do todo.

Esse estudo ainda detalha que, dos entrevistados, 79,5% disseram ter recebido algum benefício do tipo nos últimos 12 meses. Em 2022, a quantia era de 71%. Dentre os beneficiários, 44,1% afirmaram receber os valores com frequência mensal e 24%, quinzenalmente.