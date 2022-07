Nova ministra da Economia é nomeada na Argentina

Uma nova ministra da Economia foi nomeada pelo governo da Argentina, após a polêmica renúncia de Martín Guzmán. Silvina Batakis, funcionária do Ministério do Interior, ocupou o cargo neste domingo (13), diante de uma situação econômica delicada do país. Batakis é uma renomada economista que cumpriu esse papel na província de Buenos Aires entre 2011 e 2015. As informações são do G1.

VEJA MAIS

A ministra foi nomeada após uma conversa entre Cristina Kirchner (Vice-presidente) e o presidente Alberto Fernández, que enfrentam desacordos diante da aliança do governo nos últimos meses.

A reunião, realizada por meio de chamada telefônica, buscou amenizar a crise no governo depois que o dólar atingiu uma alta recorde na mesma semana em que caminhoneiros fizeram protestos devido a falta de diesel, levando o governo a enfrentar um momento delicado na economia do país.

Silvina Batakis é formada em Economia pela Universidade Nacional de La Plata e mestre em Finanças Públicas e Economia Ambiental, pela Universidade de York, no Reino Unido, de acordo com um comunicado da presidência argentina.

(Carolina Mota, estagiária da redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).