No Peru, Sánchez pede anulação de votos de eleitores no exterior

O candidato de esquerda à presidência do Peru, Roberto Sánchez, pediu, em publicação no X no fim da noite da segunda-feira, 22, a anulação dos votos dos eleitores que moram fora do país no segundo turno das eleições presidenciais do país. Sánchez alega que o procedimento eleitoral foi "gravemente afetado" pelas modificações introduzidas a pedido do Ministério das Relações Exteriores.

O segundo turno do pleito presidencial ocorreu no dia 7, mas a autoridade eleitoral peruana ainda contabiliza os votos.

A conservadora Keiko Fujimori lidera a contagem com uma vantagem de menos de 40 mil votos, enquanto o pedido de Sánchez pode afetar até 300 mil votos.