Nicolas Sarkozy, ex-presidente da França, é preso em Paris

O ex-presidente da França Nicolas Sarkozy, de 70 anos, chegou à prisão nessa terça-feira (21) para cumprir a condenação por financiamento ilegal de campanha eleitoral. Sarkozy é o primeiro ex-Chefe de Estado francês, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a cumprir detenção. Ele deve ficar preso por cinco anos, conforme a pena determinada.

Em Paris, o ex-presidente conservador deixou a residência onde mora por volta das 9h15 (horário local) e chegou à prisão La Santé, de segurança máxima, aproximadamente 20 minutos depois. Sarkozy, que governou o país de 2007 a 2012, é acusado de conspiração para arrecadar fundos da Líbia para a campanha política. O dinheiro teria vindo do ditador líbio Muammar Kadhafi que, em troca, recebeu a promessa de perder a reputação de pária com os países do Ocidente.

Nicolas Sarkozy foi inocentado de receber o dinheiro em mãos, mas recebeu a condenação por associação criminosa com Brice Hortefeux e Claude Guéant, dois assessores próximos, por conversas com representes da Líbia a respeito do financiamento ilegal. Hourtefeux e Guéant teriam dialogado com o chefe de inteligência e cunhado de Kadhafi, por meio de Ziad Takieddine, um franco-libanês.

O ex-Chefe de Estado, apesar das alegações e condenação, se considera inocente. A caminho da prisão, Sarkozy publicou no X um comunicado que reforça a posição: “Quero lhes dizer, com a força inabalável que é a minha, que não é um ex-presidente da República que está sendo preso esta manhã — é um inocente.” Ele afirmou que continuará denunciando esse “escândalo judiciário”, baseado em um documento com falsidade comprovada, que sofre há mais de 10 anos.

Segundo o chefe do sistema prisional da França, Sebastien Cauwel, o ex-presidente vai ficar em isolamento. “Ele poderá acessar o pátio de exercícios sozinho, duas vezes ao dia, terá acesso a uma sala de atividades sozinho e ficará sozinho em sua cela”, disse à rádio RTL. A cela de Sarkozy tem de 9 a 12 metros quadrados, chuveiro privativo, telefone fixo e acesso à televisão, com pagamento de taxa mensal de 14 euros.

Jean-Michel Darrois, advogado do ex-Chefe de Estado, falou que Sarkozy arrumou bagagens para levar: “Ele preparou algumas malas com suéteres, pois a prisão pode ser fria, e protetores auriculares, porque pode haver muito barulho.” Para a primeira semana de encarceramento, o advogado afirmou ao jornal Le Figaro que o ex-presidente escolheu três livros, entre eles “O Conde de Monte Cristo”, de Alexandre Dumas, no qual um homem é preso injustamente e arma uma vingança contra os traidores.

O último ex-líder francês a ser preso, antes de Nicolas Sarkozy, foi Marechal Philippe Pétain, colaborador nazista durante a Segunda Guerra Mundial.