Netanyahu afirma que Israel está 'preparado' para operação 'intensa' na fronteira com o Líbano

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou nesta quarta-feira (6) que Israel está "preparado para uma operação muito intensa" na fronteira com o Líbano, onde desde outubro as tropas israelenses trocam tiros com o movimento Hezbollah quase diariamente.

"Nós estamos preparados para uma operação muito intensa no norte. De uma forma ou de outra, vamos restaurar a segurança no norte", disse Netanyahu durante uma visita à zona de fronteira.

Os ataques entre Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah, um aliado do Hamas, ficaram mais intensos na última semana, com frequentes ataques israelenses em território libanês.

Os aliados de extrema-direita da coalizão de governo, o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, e o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, pediram nos últimos dias uma ação urgente para restaurar a segurança no norte de Israel.

"Eles nos queimam aqui, todos os redutos do Hezbollah também devem queimar e ser destruídos. GUERRA!", publicou Ben Gvir na terça-feira na rede Telegram.

O comentário foi uma referência aos incêndios florestais no norte de Israel declarados na terça-feira, após lançamentos de foguetes e drones do Líbano.

Smotrich declarou na segunda-feira que o país deve "transferir a faixa de segurança do interior do território de Israel na Galileia para o sul do Líbano, incluindo uma invasão terrestre, a ocupação do território e a retirada dos terroristas do Hezbollah".

As trocas de disparos iniciadas em outubro deixaram 455 mortos no Líbano, a maioria combatentes, mas também 88 civis, segundo uma contagem da AFP.

No lado israelense, 14 civis e 11 civis morreram, segundo o Exército.