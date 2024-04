Avião da Força Aérea de Israel 'bombardeou e eliminou Ismail Yusaf Baz', do Hezbollah

O Exército israelense confirmou, nesta terça-feira (16/4), ter matado um comandante do movimento libanês pró-iraniano Hezbollah em um bombardeio no sul do Líbano.

Um avião da Força Aérea "bombardeou e eliminou Ismail Yusaf Baz, comandante do setor costeiro do Hezbollah", na região de Ain Baal, no Líbano, informou um comunicado militar. O alto funcionário "participou na promoção e planejamento de disparos de foguetes e mísseis antitanques contra Israel a partir da zona costeira do Líbano", acrescentou.