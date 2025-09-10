Nepal: militares retomam controle de Katmandu após onda de protestos violentos

As forças armadas do Nepal ocuparam as ruas de Katmandu e decretaram um toque de recolher nesta quarta-feira, 10, um dia após milhares de manifestantes terem invadido e incendiado prédios do governo e residências de políticos.

Na noite da véspera, o exército nepalês informou à população que iria às ruas para restabelecer a lei e a ordem, após a polícia fracassar em tentar conter os protestos dos últimos dias. Os militares disseram ainda que 27 suspeitos de saque foram presos.

As manifestações violentas começaram após o governo nepalês ter proibido o funcionamento de redes sociais no país, como forma de conter protestos virtuais contra a elite política do país.

O primeiro-ministro K.P. Sharma Oli, de 73 anos, renunciou ao cargo na terça-feira, 9. Rajyalaxmi Chitrakar, mulher do ex-premiê Jhalanath Khanal, morreu em decorrência de queimaduras após a residência do casal ser incendiada por manifestantes.

Ao menos 22 pessoas morreram em meio à onda de violência no Nepal. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com o auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.