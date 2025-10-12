Capa Jornal Amazônia
Navio da Guarda Costeira chinesa colide e danifica embarcação das Filipinas

Estadão Conteúdo

Um navio da guarda costeira chinesa usou um potente canhão de água no domingo (12) e depois colidiu e danificou levemente uma embarcação do governo das Filipinas no disputado Mar do Sul da China, informou a guarda costeira filipina.

Pequim acusou as embarcações filipinas de entrarem ilegalmente no que chamou de águas chinesas e de "ignorar repetidos avisos severos do lado chinês". Disse que "tomou medidas de controle contra as embarcações de acordo com a lei e as expulsou resolutamente". Não houve feridos entre os tripulantes filipinos.

Essa é o mais recente episódio das disputas territoriais de longa data envolvendo Manila, Pequim e outros quatro governos.

A China já afirmou repetidamente sua soberania e controle sobre praticamente todo o Mar do Sul da China, uma importante rota comercial, apesar de uma decisão de arbitragem de 2016 que invalidou suas reivindicações históricas. Essa decisão foi rejeitada por Pequim, mas apoiada pelos Estados Unidos e seus aliados, incluindo Japão, Austrália, União Europeia e Canadá. Fonte: Associated Press*

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

