Mundo

Navio cargueiro pega fogo no Porto de Los Angeles, o mais movimentado da América do Norte

Estadão Conteúdo

Um incêndio começou a bordo de um navio porta-contêineres em Los Angeles na noite da sexta-feira, 21. Autoridades locais emitiram uma ordem de abrigo para as comunidades vizinhas devido a preocupações com materiais perigosos dentro da carga do navio. De acordo com o Departamento de Bombeiros de Los Angeles, o fogo foi causado por problemas elétricos.

Entre os 23 tripulantes do navio, não houve feridos devido ao incêndio elétrico. As autoridades disseram ter identificado materiais perigosos a bordo da embarcação, o One Henry Hudson. A Guarda Costeira dos EUA informou que uma zona de segurança de uma milha náutica foi estabelecida ao redor da embarcação.

O incêndio parece ter começado abaixo do convés, antes de se espalhar para vários níveis do navio, levando a uma explosão no meio do convés, de acordo com o departamento de bombeiros. Mais de 100 bombeiros foram chamados para combater o incêndio no Porto de Los Angeles, o porto mais movimentado da América do Norte.

A embarcação de 336 metros de comprimento é operada pela One Ocean Express, uma empresa de transporte marítimo com sede em Cingapura. Antes de Los Angeles, o navio esteve recentemente no Japão, parando em Kobe, Nagoya e Tóquio. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

