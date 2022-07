Nasa pretende usar robôs de natação para buscar alienígenas subaquáticos em outros planetas

Um projeto da Nasa planeja vasculhar oceanos em outros planetas em busca de vida alienígena subaquática. O plano, em fase de estudo, prevê a construção de robôs de natação, que serão enviados por uma sonda de derretimento de gelo em grupos parecidos com cardumes. As informações são de O Globo.

O objetivo é buscar sinais de vida alienígena sob os quilômetros de espessura da "Jupiter’s moon Europa" (uma das 79 luas do planeta Júpiter) ou da "Saturn’s moon Enceladus" (sexta maior lua de Saturno).

De acordo com Ethan Schaler, engenheiro da Nasa, robôs do tamanho de um telefone serão enviados para as águas profundas. “Com um enxame de pequenos robôs nadadores, somos capazes de explorar um volume muito maior de água do oceano e melhorar nossas medições com vários robôs coletando dados na mesma área”, disse ao jornal inglês The Sun.

Os protótipos começarão a ser construídos por uma equipe nos próximos dois anos. O planejamento inclui o envio de um navio para coletar os dados levantados pelos robôs durante a jornada pelas águas, transmitindo as informações para um módulo de aterrissagem montado na superfície ligado aos especialistas da Terra.

O projeto ainda está em fases de testes, não vinculados a nenhuma missão.