Obra de alienígenas? Desbravadores descobrem estrutura de metal no deserto

Uma equipe do departamento estadual de recursos da vida selvagem estava a bordo de um helicóptero do Departamento de Segurança Pública de Utah quando avistaram um monólito misterioso saindo da terra na semana passada.

Com cerca de 3 a 3,5 metros de altura, o objeto de metal brilhante estava firmemente plantado no solo, sugerindo que não foi apenas jogado de cima.

As autoridades sugerem que pode ter sido construído por um artista ou um grande fã de “2001: Odisseia no Espaço” - a estrutura lembra o dispositivo da história de Arthur C. Clarke.

O objeto sem rótulo está localizado dentro de uma enseada de rocha vermelha, mas, para evitar que aventureiros se arrisquem indo até lá, os trabalhadores ocultaram detalhes sobre sua localização exata.

A equipe estava numa área remota para contar carneiros selvagens quando avistaram o objeto não identificado.

"Um dos biólogos o avistou e simplesmente voamos diretamente por cima dele", disse o piloto Bret Hutchings à KSL-TV. “Ele estava tipo,'uau, uau, uau, vira, vira!’ E eu fiquei tipo, ‘o quê?’ E ele disse, 'Tem uma coisa lá atrás - nós temos que ir dar uma olhada!'

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...@KSL5TV #KSLTV #Utah



Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS