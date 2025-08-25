Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

'Não sou um ditador', diz Trump ao comentar planos de federalizar polícias municipais dos EUA

Entre as medidas, o presidente assinou uma ordem executiva que elimina a possibilidade de fiança sem pagamento para suspeitos detidos em Washington

Estadão Conteúdo
fonte

Trump disse que Washington era “o lugar mais perigoso” há 11 dias e agora “talvez seja o mais seguro” (Roberto Schmidt/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta segunda-feira, 25, que seja um “ditador” ao anunciar planos de federalizar as polícias municipais de algumas cidades do país. Ele disse que a medida, já adotada em Washington, busca “descriminalizar os locais”. “Não gosto de ditadores”, afirmou o republicano na Casa Branca.

Trump declarou que a capital federal era “o lugar mais perigoso” do país há 11 dias, quando começou a intervenção federal, e que agora “talvez seja o mais seguro”.

VEJA MAIS 

image Governo Lula contrata escritório de advocacia nos EUA para tentar reverter sanções de Trump
Segundo a AGU, os advogados atuarão “administrativa e judicialmente em defesa do Estado brasileiro”

image Diplomacia brasileira foi 'deixada de lado' na questão das tarifas, diz Tarcísio

Entre as medidas, o presidente assinou uma ordem executiva que elimina a possibilidade de fiança sem pagamento para suspeitos detidos em Washington. Ele também assinou um decreto que prevê punições a quem profanar a bandeira americana, como queimá-la ou desrespeitá-la de outra forma. “Se queimar uma bandeira, você fica um ano na cadeia”, disse.

Segundo o governo, os comunicados integrais das ordens presidenciais serão divulgados ainda hoje.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

POLÍCIAS

CONTROLE

FEDERAL
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump questiona turbulência política na Coreia do Sul: 'Não podemos fazer negócios lá'

25.08.25 13h19

Mundo

EUA confirmam primeiro caso humano de mosca-da-bicheira no país

Paciente contraiu a mosca-da-bicheira durante surto em El Salvador; CDC investiga impacto e risco de propagação no território americano

25.08.25 12h46

Donald Trump

'Não sou um ditador', diz Trump ao comentar planos de federalizar polícias municipais dos EUA

Entre as medidas, o presidente assinou uma ordem executiva que elimina a possibilidade de fiança sem pagamento para suspeitos detidos em Washington

25.08.25 12h43

Putin e Pezeshkian discutem programa nuclear; Irã reafirma não buscar armas nucleares

25.08.25 11h13

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Ameaças

Maduro anuncia mobilização de 4,5 milhões de milicianos ante “ameaças” dos EUA

Líder venezuelano reage a sanções e operações militares dos EUA convocando milícias camponesas e operárias para reforçar a defesa do país

19.08.25 8h58

ALERTA

Peste negra de volta? Caso nos EUA reacende alerta sobre doença que matou milhões na Idade Média

Morador da Califórnia foi diagnosticado com peste bubônica após acampamento; autoridades reforçam que doença ainda circula em áreas rurais e pode ser grave se não tratada

23.08.25 17h15

Mundo

Colômbia sofre ataques terroristas antes de Lula chegar ao país

País sofreu explosões na cidade de Cali e um helicóptero da polícia foi atacado por um drone

21.08.25 19h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda