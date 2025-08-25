'Não sou um ditador', diz Trump ao comentar planos de federalizar polícias municipais dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta segunda-feira, 25, que seja um “ditador” ao anunciar planos de federalizar as polícias municipais de algumas cidades do país. Ele disse que a medida, já adotada em Washington, busca “descriminalizar os locais”. “Não gosto de ditadores”, afirmou o republicano na Casa Branca.

Trump declarou que a capital federal era “o lugar mais perigoso” do país há 11 dias, quando começou a intervenção federal, e que agora “talvez seja o mais seguro”.

Entre as medidas, o presidente assinou uma ordem executiva que elimina a possibilidade de fiança sem pagamento para suspeitos detidos em Washington. Ele também assinou um decreto que prevê punições a quem profanar a bandeira americana, como queimá-la ou desrespeitá-la de outra forma. “Se queimar uma bandeira, você fica um ano na cadeia”, disse.

Segundo o governo, os comunicados integrais das ordens presidenciais serão divulgados ainda hoje.