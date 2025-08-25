Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Diplomacia brasileira foi 'deixada de lado' na questão das tarifas, diz Tarcísio

Estadão Conteúdo

Ao defender a negociação do governo brasileiro com o americano liderado por Donald Trump para resolver a questão do tarifaço, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que a diplomacia brasileira, que sempre foi muito respeitada, foi "deixada de lado".

"A diplomacia brasileira sempre foi reconhecida e decidimos deixar isso de lado", disse o governador ao participar na manhã desta segunda-feira, 25, de evento do Grupo Esfera Brasil.

Para Tarcísio, a questão não é tarifa. É de investimentos. "Nos afastamos de discussões sobre a OCDE. Falta visão de futuro e liderança para tirar proveito. Pensar só em eleição gera atraso", disse o governador.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

TARIFAS

BRASIL

TARCÍSIO

DIPLOMACIA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro associa assalto na casa de avós a Alexandre de Moraes

25.08.25 12h23

Diplomacia brasileira foi 'deixada de lado' na questão das tarifas, diz Tarcísio

25.08.25 12h08

INSS

Na CPI do INSS, oposição pauta convocação de ex-ministros desde o governo Dilma

A oposição trata as convocações como prioridade

25.08.25 11h33

Pesquisa Genial/Quaest aponta que 49% acreditam que uso da Magnitsky contra Moraes é injusta

25.08.25 11h23

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

MUDANÇA

Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

Deputado afirma que decisão estratégica tem com foco nas eleições de 2026

19.08.25 8h00

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

mudança

Hana Ghassan deixa o cargo de secretária de Planejamento e Administração; veja quem assume

Decreto de exoneração, assinado pelo governador Helder Barbalho, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará

18.08.25 10h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda