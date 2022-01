'Não olhe para cima' avisou? Asteroide vai passar próximo da Terra em janeiro

Após clarões no céu do Pará e com o sucesso do filme “Não olhe para cima”, da Netflix, a notícia sobre a aproximação de um asteroide deixou muita gente assustada. A rocha espacial com aproximadamente 104 metros de diâmetro deve se aproximar do planeta no próximo dia 11 de janeiro. Para comparação, o objeto é quase três vezes maior que o Cristo Redentor, que mede 38 metros de altura. As informações foram divulgadas pela agência espacial americana (Nasa) e foram destaque no jornal O Globo.

O asteroide deve passar a uma distância de 5,6 milhões de quilômetros de distância da Terra. Em termos de espaço, é uma longitude pequena, de acordo com a Nasa. Para a agência, qualquer objeto espacial que passe em um raio menor que 7,5 milhões de quilômetros da órbita do nosso planeta é considerado potencialmente perigoso.

A aproximação do asteroide é monitorada pelo painel do Asteroid Watch. O projeto acompanha objetos espaciais que passam relativamente próximos à Terra.

Mais asteroides

Ainda no começo do ano, quatro asteroides estão previstos para passar perto da Terra. No domingo (2), o asteroide 2021 YK pode ser observado a 190 mil quilômetros da Terra. O objeto tem cerca de 12 metros de largura e será o que mais vai se aproximar da Terra em janeiro.

No dia 5 de janeiro, um asteroide de 64 metros de largura passará a 2,1 milhões de quilômetros da Terra.

No dia 6, um asteroide de sete metros de largura passará a 7,4 milhões de quilômetros da Terra.

No dia 7, um asteroide de quatro metros de largura passará a 1,7 mil quilômetros de distância.