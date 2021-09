Netflix divulga teaser de 'Não Olhe Para Cima' com elenco de estrelas; Assista

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 8, as primeiras imagens do filme Não Olhe Para Cima. A nova produção da plataforma conta com um dos maiores elencos de estrelas do ano, com Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Ariana Grande e Timothée Chalamet.

O filme, que tem o título original Don't Look Up, estreia nos cinemas em 9 de dezembro e está previsto para entrar no catálogo do serviço de streaming na véspera de Natal, 24 de dezembro.

O roteiro do vencedor do Oscar, Adam McKay, é uma comédia que mostra dois acadêmicos tentando alertar o mundo sobre a chegada de um cometa do tamanho do Monte Everest no planeta Terra.

Roteiro

O professor Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) e sua aluna, a estudante de astronomia Kate Dibiaskly (Jennifer Lawrence), tomam conhecimento que um cometa vai colidir com a Terra. Eles tentam alertar as autoridades e os civis, mas a notícia não surte efeito.

A presidenta dos Estados Unidos, Orlean (Meryl Streep) e seu filho, Jason (Jonah Hill), acreditam que seja apenas mais uma previsão do apocalipse sem fundamento.

Faltando seis meses para o fim da humanidade, a dupla tenta divulgar a notícia nos jornais e conscientizar as pessoas da gravidade da situação.

O elenco ainda conta com outros nomes de peso como Rob Morgan (de Demolidor), Mark Rylance (de Dunkirk) e Cate Blanchett (de O Senhor dos Anéis), além de Scott Mescudi, Tyler Perry, Ron Perlman, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis e Tomer Sisley.