Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Não houve ameaça militar direta na invasão do espaço aéreo da Estônia, diz secretário da Otan

Estadão Conteúdo

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, afirmou que não houve uma ameaça militar direta na invasão do espaço aéreo da Estônia pela Rússia, mas reiterou que a aliança está pronta para responder com "determinação" a qualquer ameaça. "Nosso compromisso com a defesa dos aliados é inabalável", frisou, em coletiva de imprensa nesta terça-feira.

Rutte ressaltou que os países-membros da Otan possuem as capacidades de defesa necessárias para lidar com novas ameaças russas, mas ponderou que o uso destes recursos será calibrado a depender da situação. "Se necessário, podemos derrubar aviões da Rússia, como fizemos com drones. Contudo, isso dependerá da situação e se a invasão do espaço aéreo foi intencional ou não", disse, ao ser questionado.

Segundo ele, os aliados possuem sistemas de informações em tempo real para avaliar os riscos para infraestrutura civil e outros cenários importantes para atuar de modo "ágil e decisivo" ao lidar com as ameaças. Além disso, a Otan continua a evoluir suas tecnologias ao estudar, por exemplo, desdobramentos da guerra na Ucrânia, afirmou Rutte.

O secretário-geral da Otan argumentou que a resposta às invasões dos espaços aéreos da Estônia, Romênia e Polônia foram apropriadas, demonstrando para a Rússia a disposição da aliança em defender territórios de países-membros sem gerar uma escalada nas tensões.

"A Rússia foi imprudente e irresponsável, mas fomos capazes de escoltá-los para fora e mostrar que vamos defender todo e qualquer aliado", afirmou.

Rutte, no entanto, disse que o grupo militar ainda avalia se ações russas recentes foram intencionais. "Não somos ingênuos. Se não foi intencional, foi incompetência e a Rússia tem total responsabilidade", disse, acrescentando que a invasão "arriscou vidas". "Continuaremos nossos exercícios de defesa para garantir que estamos prontos para qualquer desafio".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA

UCRÂNIA

GUERRA

Estônia

espaço aéreo

violação

ONU

Rutte
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

política

Mauro Vieira sobre Trump e Lula: conversa pode acontecer por telefonema ou videoconferência

Segundo o chefe do Itamaraty, o Brasil está disposto a negociar questões relacionadas à tarifa de 50% sobre produtos brasileiros

23.09.25 15h33

Estados-membros da Otan têm direito de derrubar drones russos em seus territórios, diz Trump

23.09.25 15h18

Na ONU, presidente do Peru alerta para totalitarismo e defende reforço de democracia global

23.09.25 14h48

Imprensa internacional repercute discurso de Trump na ONU e destaca encontro com Lula

23.09.25 14h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

PELOS NO DEDO?

VÍDEO: mulher precisa depilar dedo da mão após fazer enxerto com pele da virilha e caso viraliza

Cirurgia reconstrutiva feita na infância trouxe resultado inusitado na puberdade

15.09.25 18h41

PERDEU TUDO!

Mulher ganha R$ 440 milhões na loteria e tem prêmio bloqueado uma semana depois; entenda

A aposentada está processando a empresa e até agora não há mais informações sobre o processo

17.09.25 9h05

MUNDO

Mulher é hospitalizada após pedido de casamento com escolha de anel errado; entenda

Casal passou a primeira noite como noivos em um pronto-socorro

22.09.25 9h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda