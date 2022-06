Na véspera da Parada Gay, ataque a bar em Oslo é investigado como ato terrorista

A polícia de Oslo, capital da Noruega, está investigando um ataque a um bar gay na noite desta sexta-feira (24) como um ato terrorista, segundo um porta-voz. Duas pessoas que estavam no local morreram baleadas no London Pub, famoso bar e boate gay da cidade, enquanto outros dez frequentadores foram hospitalizados, três deles em estado grave. Com informações do G1.

O suspeito de ter disparado os tiros, um cidadão norueguês com origem iraniana de 42 anos, foi detido logo após o ataque. A polícia de Oslo, que não anda armada, passará a portar armas preventivamente "até segunda ordem", disse o comandante da polícia local, Benedicte Bjoernland. Isso porque ataques como esse são bastante incomuns na Noruega.

A Parada Gay anual da cidade, que seria realizada neste sábado (25), foi cancelada por causa do ataque. A polícia recomendou ainda o cancelamento de todas as celebrações que aconteceriam neste fim de semana em decorrência do mês do Orgulho LGTBQIA+. Os investigadores também suspeitam de crime de ódio.

"Em breve estaremos orgulhosos e visíveis novamente, mas hoje marcaremos as celebrações do Orgulho Gay em casa", declararam os organizadores da Parada. Um norueguês que havia acabado de deixar o pub quando ouviu os tiros e voltou para ajudar relata que imaginou que o evento fosse o alvo dos criminosos. "Várias pessoas estavam chorando e gritando, os feridos gritando, as pessoas com muito medo. Meu primeiro pensamento foi o de que o Orgulho era o alvo, e isso é aterrorizante", relatou Marcus Nybakken, de 46 anos.

O rei Harald da Noruega falou sobre o episódio e se disse "devastado". "Devemos permanecer unidos e defender nossos valores: liberdade, diversidade e respeito ao próximo", declarou.