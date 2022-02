Na Rússia, presidente Bolsonaro participa de cerimônia em homenagem a soldados soviéticos

Em seu primeiro compromisso oficial na Rússia, nesta quarta-feira (16), o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia em homenagem a soldados do exército russo mortos durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), época em que o País era a comunista União Soviética. As informações são da Agência Estado.

Presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia (MAXIM SHEMETOV/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Durante a cerimônia, o chefe do Executivo Federal entregou flores no monumento conhecido como "túmulo do soldado desconhecido", erguido em nome de militares mortos sem identificação durante o confronto com os nazistas. Esse monumento fica nos Jardins de Alexandre, em frente ao hotel Four Seasons, onde o presidente está hospedado em Moscou, e próximo ao Kremlin e à Praça Vermelha.

Os soldados do Exército comunista da União Soviética tiveram papel decisivo para a derrota das tropas alemãs de Adolf Hitler na Segunda Guerra, junto com os Estados Unidos.

VEJA MAIS

Na ocasião, houve também entrega de honrarias militares e execução do hino nacional brasileiro pela banda do exército russo.

Presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia (MAXIM SHEMETOV/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Participaram do evento autoridades militares do país e os ministros Carlos França (Relações Exteriores), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Braga Netto (Defesa), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-geral da Presidência) e Bento Albuquerque (Minas e Energia), além do embaixador do Brasil na Rússia, Rodrigo Baena Soares.