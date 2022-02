Presidente Jair Bolsonaro já está na Rússia, onde vai se encontrar com Vladmir Putin

Na manhã desta terça-feira (15), o presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Moscou, na Rússia, onde deve permanecer até a próxima quinta-feira (17). Nesses dois dias, a agenda inclui encontro com Vladmir Putin, no Kremlin, empresários e o presidente da Duma de Estado, o parlamento russo. As informações são do G1 Mundo.

O Governo Federal tem procurado demonstrar que a viagem busca focar na relação comercial entre Brasil e Rússia e no aprimoramento das trocas entre os dois países, sem relação, portanto, com a crise entre Rússia e Ucrânia. O entendimento é que as parcerias comerciais entre Brasil e Rússia ainda estão longe do ideal, principalmente considerando que são dois países que fazem parte do grupo Brics, junto com China, Índia e África do Sul.

VEJA MAIS

Nos últimos meses, a Rússia protagonizou uma crise diplomática internacional que se intensificou nas última semana e tem mobilizado as principais potências do mundo. Putin ordenou a movimentação de centenas de milhares de tropas em regiões de fronteira com a Ucrânia, algo visto pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, como uma tentativa de invadir o território ucraniano.

Um dos objetivos da Rússia é barrar a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), liderada pelos Estados Unidos.

Já em território aéreo russo, o presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação nas redes sociais com foto de conteúdo jornalístico mostrando que a Rússia anunciou o retorno de algumas tropas na fronteira.