Na África, Lula diz que "ONU não resolve problema nenhum"

O presidente Lula (PT) fez críticas à Organização das Nações Unidas (ONU), em uma coletiva de imprensa em Adis Abeba, na Etiópia, na manhã deste domingo (18). Em sua fala, Lula falou sobre a maneira como o órgão atua e disse que, no modo atual, a instituição não é capaz de resolver “nenhum problema”.

“Queremos discutir o funcionamento das Nações Unidas. Porque do jeito que está hoje, efetivamente a ONU não representa mais as razões pelas quais ela nasceu. Ou seja, ela não consegue resolver nenhum problema”, afirmou Luiz Inácio.

O presidente disse, ainda, que: “Os membros do Conselho de Segurança são os maiores produtores de armas, são os que detêm as armas nucleares, são os que têm direito de veto e são os que não cumprem nada do Conselho de Segurança, porque não se submetem ao Conselho de Segurança”.

Lula defendeu o fim do poder de veto no órgão da ONU e a inclusão de mais países, por meio de representantes da África e da América Latina, em uma “representação mais robusta”. “Nós precisamos colocar mais gente e acabar com o direito de veto", reforçou.

O direito ao veto de soluções propostas por outros países é de responsabilidade dos membros permanentes do Conselho de Segurança, como os Estados Unidos. Um caso recente foi o projeto de resolução para o conflito no Oriente Médio, qeu foi sugerido pelo Brasil. A proposta foi rejeitada em outubro do ano passado, devido ao veto dos EUA.

O chefe do executivo do Brasil também citou a revisão das instituições financeiras que, segundo ele, "sufocam" as nações mais pobres. “No G20, no Brasil, uma das coisas que nós queremos discutir são as instituições financeiras que existem desde que foram criadas pela ONU, como o FMI e o Banco Mundial. Se essas instituições vão servir para ajudar a financiar o desenvolvimento dos países pobres ou se essas instituições financeiras vão continuar existindo para sufocar os países pobres", pontuou.

De acordo com Lula, o conflito no Oriente Médio - entre Israel e o Hamas - e a guerra na Ucrânia estão ligados à falta de uma instância de deliberação. “Nós não temos governança”, argumentou. Segundo o presidente brasileiro, o "Sul Global" tem que se fazer presente na economia, na política e na cultura mundiais, além de contribuir para os debates sobre mudanças climáticas, transição energética e economia de baixo carbono.



Fim da viagem de Lula à África

A primeira viagem internacional de Lula de 2024 encerra neste domingo (18), quando ele retorna para o Brasil. Na quinta-feira (15), Lula fez um discurso duro na visita à sede da Liga Árabe, no Cairo, também com críticas à ONU. No sábado (17), ele participou da 37ª Cúpula da União Africana e neste domingo teve reuniões bilaterais com líderes africanos, incluindo os presidentes da Nigéria e de Moçambique.

“Para mim, essa é uma das viagens mais importantes que eu fiz e certamente de todas que eu farei, essa continua sendo uma reunião extremamente importante, porque eu pude falar para quase a totalidade dos países africanos de uma única vez”, concluiu.