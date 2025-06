Musk deleta publicação em rede social na qual relacionava Trump a caso Epstein

O empresário Elon Musk, proprietário do X e da Tesla, apagou a publicação que fez na rede social há dois dias relacionando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao caso Epstein.

Na quinta-feira, 05, Musk havia dito que Trump estava nos arquivos do acusado de exploração sexual Jeffrey Epstein, e que esta seria a "verdadeira razão pela qual eles não foram tornados públicos". Hoje, o tuíte não está mais na página do bilionário, que rompeu com Trump por conta do orçamento elaborado pelo presidente para o próximo ano fiscal.

Epstein foi acusado de ter abusado de mais de 250 meninas menores de idade e de operar uma rede de exploração sexual. Detido em julho de 2019, o empresário, que era próximo de autoridades nos EUA e de fora do país, cometeu suicídio um mês depois da prisão.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Briga entre os poderosos Musk e Trump]]

Musk, no entanto, manteve o compartilhamento de um "meme" a respeito no qual ele é citado como usuário de cetamina e faz uma disputa de braços com um rival que seria Trump na lista de Epstein.