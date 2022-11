Mulher viaja 4 mil Km para encontrar namorado virtual e tem órgãos roubados

Uma mulher de 51 anos foi morta e teve os órgãos roubados após viajar 4 mil quilômetros até o Peru para se encontrar com um homem que conheceu em um aplicativo. Blanca Arellano e o estudante de medicina e biotecologia Juan Pablo Jesus Villafuerte Pinto, de 37, mantinham contato virtual há meses. Ele é apontado pela polícia como suspeito de ter praticado o crime, retirando os órgãos para vendê-los. Villafuerte nega a acusação, mas está preso e sob custódia dos agentes de segurança. As informações são do portal Estado de Minas.

Juan Pablo e a vítima teriam se conhecido em um aplicativo de jogos e mantinham um relacionamento amoroso virtualmente. Para que se conhecessem, a mulher aceitou o convite para visitá-lo em Lima, capital do Peru. O casal chegou a ficar uma semana juntos passeando pela cidade antes da vítima desaparecer sem dar notícias aos familiares.

Uma sobrinha de Blanca, que estava em contato com ela durante a viagem, estranhou o desaparecimento da tia, que parou de responder as mensagens e receber as ligações telefônicas. Ela chegou a utilizar as redes sociais para pedir ajuda na intenção de encontrar a parente, mas sem sucesso.

Ao conversar por telefone com Villafuerte, o estudante de medicina e até então parceiro da tia, disse à sobrinha da vítima que a mulher teria se cansado dele e decidiu terminar o namoro, voltando ao México - sua cidade de origem.

No último dia 9 de novembro, os policiais peruanos encontraram a cabeça de uma mulher, com o rosto desfigurado, em uma praia perto de onde morava o suspeito. Após investigar a fundo o terreno, os agentes localizaram um dedo decepado e o restante do corpo no mar.

De acordo com a perícia, o rosto da mulher foi removido com instrumentos cirúrgicos com “traços” de alguém experiente da área da saúde. Também foi encontrado rastro de sangue no apartamento de Juan Pablo.

Juan Pablo Jesus Villafuerte foi preso (Reprodução/ Redes sociais)

O homem foi preso sob acusação de feminicídio, tráfico de pessoas e tráfico de órgãos. Os agentes suspeitam que Juan Pablo teria assassinado a companheira e retirado os órgãos da mulher para vendê-los na internet. Villafuerte nega o envolvimento no crime, mas está sob guarda da polícia.