Mulher tira foto do assassino apontando arma antes de ser morta a tiros na frente do filho

Ana Paula Ruiz, de 41 anos, morreu baleada ao confrontar um assaltante que roubou a moto do filho, em Chiapas (México), na sexta-feira (19). O momento em que o bandido aponta a arma na direção da vítima e atira foram registrados pela câmera de um celular da própria vítima. Veja o registro:

A foto do suspeito de matar Ana Paula a tiros (Reprodução/ Redes sociais)

O conflito teria começado quando o filho de Ana Paula, Miguel, foi até o hotel onde a mãe trabalha para buscá-la por volta das 23h. O rapaz estacionou a moto em frente ao estabelecimento e saiu ao encontro da progenitora mas, ao voltar, descobriu que o veículo tinha sido roubado. Ele e a vítima, então, foram atrás do suspeito.

Ana e o filho andam pelas ruas até encontrar o segundo homem com a posse de moto que teria sido roubado. Durante a briga, a vítima tentou fotografar com o celular o rosto do sujeito, porém, acabou sendo baleada por ele. A recepcionista foi levada a um hospital, mas não resistiu e morreu.

Até o momento, não há pista de quem seja os culpados.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)