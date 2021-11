Mulher surpreende noivo cego com vestido de casamento feito em braile

Uma mulher identificada como Kelly Anne resolveu surpreender seu noivo, que possui deficiência visual, e usou um vestido de casamento exclusivo com escritas em braile. As informações são do Só Notícia Boa.

Como Anthony Ferraro, seu noivo, não poderia vê-la no casamento, ela escreveu uma declaração contando toda a história de amor dos dois. "Foi como se eu pudesse ver Kelly. Essa foi a melhor parte … quando eu estava sentindo o vestido, estava criando essa imagem de um anjo no meu cérebro. Foi tão lindo", diz o noivo.

Anthony conta que a esposa sempre buscou surpreendê-lo durante o tempo de relacionamento e já no primeiro encontro, ela foi com um vestido de veludo para que ele pudesse tocar e sentir sua roupa. Na época, ela foi criticada pela irmã, pois o modelo estava 'fora de moda', mas ainda sim foi com a peça só para impressionar seu atual marido. Segundo ele, a mulher sempre naturaliza a sua deficiência, fazendo com que ele se sinta incluído, apreciado e amado.