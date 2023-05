Mulher sobrevive cinco dias perdida na floresta a base de doces e vinho

Uma mulher passou cinco dias perdida em uma floresta sobrevivendo apenas com doces e uma garrafa de vinho. O caso aconteceu com a autraliana Lilian Ip, de 48 anos. Lilian se perdeu após fazer uma curva errada enquanto passava pela floresta no Estado de Victoria.

Segundo a australiana, o carro atolou na lama, em um trecho que fica há 60 km da cidade mais próxima. A mulher disse que não bebe, mas carregava a garrafa de vinho para dar de presente. Com pouco alimento e sem água, ela ficou no veículo devido a problemas de saúde que a impediam de caminhar muito. A sobrevivente foi encontrada pelos serviços de emergência na última sexta-feira (05), quando sobrevoavam a área.

VEJA MAIS

"Achei que ia morrer ali. Todo o meu corpo parou na sexta-feira", disse Lilian, que escreveu uma carta para a família dizendo que os amava após perder a esperança de ser encontrada com vida. "A primeira coisa que me veio à mente foi que precisava de água e de um cigarro”, completou a sobrevivente, que foi encontrada com ajuda da garrafa de vinho que carregava.

Lilian foi levada ao hospital para tratamento de desidratação e, posteriormente, voltou para casa em Melbourne. A polícia de Victoria destacou que a sobrevivente teve "muito bom senso" ao permanecer no carro e não vagar pela mata, o que ajudou a encontrá-la.