Mulher perde a memória após orgasmo intenso; entenda

A britânica Polly Fisher, de 58 anos, passou por uma experiência assustadora após um orgasmo intenso: ela perdeu a memória e foi diagnosticada com amnésia global transitória, uma condição raríssima que pode ocorrer em pessoas de meia-idade após atividades extenuantes. O incidente transformou um momento de prazer em um drama.

"Foi a coisa mais assustadora que já testemunhei. Achei que ela estava tendo um derrame", contou Mick Thacker, seu marido de 61 anos, ao "Daily Star". O episódio ocorreu após Mick retornar da academia e encontrar Polly no banho. Eles tiveram uma relação sexual rápida, e Polly teve um orgasmo muito mais intenso do que o usual, segundo Mick. Pouco depois, ao tomar café, ela começou a se sentir "estranha" e entrou em pânico, dizendo repetidamente que estava com medo.

No pronto-socorro, embora Polly não tivesse memória de curto prazo, ela não apresentava outros sintomas de acidente vascular cerebral. Os exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética não mostraram anormalidades. Polly lembrava-se de si mesma e de Mick, mas não conseguia se lembrar de eventos recentes ou informações básicas, as esquecendo instantaneamente.

Inicialmente, os médicos suspeitaram de um ataque isquêmico transitório, mas essa hipótese foi descartada quando Mick revelou que o incidente ocorreu após o sexo. Uma médica lembrou-se de um caso similar envolvendo um nadador e, após pesquisa, confirmou que a amnésia poderia ser desencadeada por sexo.

Após dois dias de exames, Polly recebeu alta. Os médicos informaram que a condição poderia ocorrer novamente, mas é raro e não é grave. "Perdi cerca de sete horas da minha vida. Achei que iria voltar lentamente, mas já se passou um mês e nada mudou", disse Polly.