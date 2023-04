Cachorro desaparece e família se mobiliza em campanha no bairro da Pedreira

Foi durante um passeio para fazer as necessidades fisiológicas, às 4 horas da madrugada, que Tigrão desapareceu no bairro da Pedreira, em Belém, no dia 10 de abril. O tutor, Igor Azevedo, relatou ao OLiberal.com que na volta para casa um homem desconhecido atirou um pedra no animal e o cachorro reagiu. Tigrão correu atrás do homem até a família o perder de vista. O caso aconteceu na passagem Vista Alegre, que fica na avenida Pedro Miranda.

O animal não tinha histórico de fuga. Igor contou, ainda, que o pet passeava somente na passagem e sem contato com outras vias, o que deve ter dificultado nesse possível retorno para casa. Tigrão foi regatado pela família Azevedo, ainda nos primeiros meses de vida após ser vítima de um atropelamento. Convivia em harmonia e tinha um comportamento brincalhão.

Além de buscas pelas redes sociais, a família constantemente se reveza para tentar achar Tigrão pelo bairro. Até agora, sem sucesso. Igor dará uma gratificação para quem achar e devolver o animal.

“Nosso cachorro era muito amado pela gente. A gente o tratava muito bem. Dormia ao lado da nossa cama, tinha lençol e tinha o sofá como local predileto”, disse o tutor.

Característica do animal

Tigrão é um cachorro sem raça definida, de porte médio e pelagem preta e caramelo nas patas. O tutor reforçou que ele tem uma pinta branca no peito.

Caso tenha visto o animal ou o encontrado, ligue para: (91) 98190.0971. O tutor oferece uma recompensa pela devolução do animal.