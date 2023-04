O tutor André Souza da Silva iniciou uma campanha on-line para localizar a cachorra desaparecida no conjunto Satélite, em Belém. Flóra, como é conhecida a shih-tzu de 3 anos, estava na companhia do irmão de André até o último domingo (9), mas desapareceu do pátio da casa de onde morava. A família oferece recompensa para quem a encontrar.

A cadela não tinha histórico de fugas. André conta, ainda, que estava em viagem, retornou pela madrugada e deu por falta do animal assim que chegou no lar. “Ele [o irmão] foi dar comida e água a ela por volta das 18h e saiu. Quando foi mais ou menos 1h30 eu cheguei de viagem e ela já não estava mais”, disse o tutor. Até o momento, mesmo com a mobilização pelas redes sociais, não houve retorno.

Flóra é considerada para a família um xodó. Dócil, vivia na presença de cinco pessoas: André, a mãe do tutor, dois irmãos e a sobrinha (quando os visitavam). “Nosso dia a dia com ela é extremamente especial. É a alegria da casa. O irmão dela - Toddy [outro cachorro] está sentindo muita falta, assim como nós”, reforça.

VEJA MAIS

Característica do animal

A cadela perdida é da raça shih-tzu da linhagem fígado e tem algumas características particulares, como o porte pequeno, nariz marrom, boa dentição e cor caramelo com marrom.

Tutor procura cachorra de raça shih-tzu desaparecida no conjunto Satélite, em Belém

Viu a chachorra? Acione a família!

Caso tenha visto a Flóra ou a encontrado, ligue para: (91) 99215-7538. O tutor oferece uma recompensa pela devolução do animal.