Tutor inicia campanha para arrecadar bolsa de sangue para gata de estimação; veja como ajudar

Um tutor chamado João Sena iniciou uma mobilização nas redes sociais, nesta segunda-feira (11), para conseguir bolsas de sangue para a Chaleira, uma gata de 6 anos, que está internada com anemia aguda e outros agravos, como hepatite e intestino irritado, no Hospital Saúde Animal, em Belém. Segundo o tutor, a felina está com suspeita de FeLV, que é vírus da Leucemia Felina. A pet internou na manhã do domingo (10) e segue sobre os cuidados médicos e a espera da transfusão.

João Sena conta que o animal de estimação começou a rejeitar alimentos e líquidos. Foi oferecido comida mais pastosa, porém sem sucesso. A gata também apresentou palidez e apatia. "A Chaleira é uma gata que sempre pede alimento. Está atenta ao que a gente come. Mas no domingo ela começou a rejeitar a ração e não tocou no pote d'água. Foi aí que resolvemos levar ao veterinário para investigar e tivemos um susto logo no exame de sangue", disse o tutor.

Desde ontem as buscas para achar outro felino compatível para a doação continua. Até como critério de segurança é preciso seguir algumas recomendações para ser um potencial doador entre pets. Confira os critérios para uma doação de sangue entre gatos.

- Gatos machos ou fêmeas, preferencialmente castrados;

- Peso superior a 5kg;

- Gatos obesos ou magros poderão ser inaptos à doação;

- Ter idades ente 2 a 5 anos;

- Vacinas em dia e estar saudáveis;

- Ter comportamento dócil (Evitar animais hiperativos ou agressivos);

- Estar em dia com exames de controle de ectoparasitas;

- Não terem doados nos últimos meses (para felinos de doação de repetição);

- Não tenham operados nos últimos três meses;

- Passar no teste de compatibilidade.

Onde fazer a doação de sangue?

As doações de sangue para a felina Chaleira podem ser feitas no Hospital Veterinário Saúde Animal, que fica na Av. Gentil Bittencourt, entre Castelo e José Bonifácio, nº 2484.

O que é a FeLV Felina?

A FeLV felina (Vírus da Leucemia Felina) é uma enfermidade viral que vai além da leucemia, como sugere o nome. Este vírus não só desencadeia a proliferação maligna de diversas células de defesa, mas também pode causar anemia e/ou linfoma, um tipo de câncer que afeta os linfócitos. Além disso, ao atacar o sistema imunológico, torna os gatos suscetíveis a infecções que podem ser fatais.

Como é a transmissão da FeLV Felina?

A FeLV Felina é exclusiva dos gatos e não pode ser transmitida a seres humanos, cães ou outros animais. O vírus é disseminado entre os gatos por meio da saliva, sangue, urina e fezes. A permanência do vírus no ambiente é limitada, vivendo apenas por algumas horas fora do corpo do gato. Dessa forma, as brigas entre gatos e os momentos de higiene parecem ser as formas mais comuns de disseminação da infecção.

Quais os sintomas da FeLV Felina?

Os sintomas mais comuns da FeLV incluem:

gengivas e mucosas pálidas;

icterícia;

linfonodos aumentados;

infecções variadas;

perda de peso;

fraqueza;

febre.