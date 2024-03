I Festival do Hot Dog promove desfile e corrida de cachorros ‘salsichas’ em Belém neste domingo (24)

Cachorros da raça Dachshund, mais conhecidos como "salsichas", irão disputar uma divertida corrida e desfile na programação especial do I Festival do Hot Dog. A ação acontece no Shopping Bosque Grão Pará, em Belém, neste domingo (24). De forma inusitada, todos os participantes terão que ir fantasiados de "hot dog", quesito obrigatório para todos os participantes.

De acordo com a diretoria do Clube Dachshund Belém, o propósito da atividade é promover um dia especial para os tutores e pets.

“O objetivo principal do Clube é a confraternização, trazer para nossos Dachshund 's momentos únicos e especiais, qualidade de vida, saúde e bem estar”, destaca a Diretora Administrativa do clube, Carla Cecília Furtado.

Além do desfile e corrida, o festival também contará com a degustação de produtos para pets, playground pet, oferta de brindes, brincadeiras, venda de Hot Dog para tutores e até mesmo vacinação para os caninos. Outro destaque da programação é o desfile dos cachorros fantasiados pelas escadas rolantes do Shopping Bosque Grão Pará.

“Os animais de estimação são membros das famílias e muitas vezes ocupam espaços de companhia para crianças, idosos e completam a felicidade de um lar. É extremamente importante agregar com atividades voltadas para eles vivenciarem com seus tutores”, destaca a gerente de marketing do Shopping Bosque, Raphaella Rocha.

Serviço

Data: Domingo (24/03)

Local: Arena Bosque, localizada no Shopping Bosque Grão Pará

Horário: Das 09h às 13h

Ingressos: Disponíveis para a venda no dia do evento (24), na portaria da Arena Bosque

Valor: R$35 (inclui Pulseira VIP e Bandana Pet)

