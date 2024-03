Castramóvel realiza semana de atendimento para os Pets em Ananindeua

Nesta quinta-feira (14), é comemorado o Dia Nacional dos Animais, por isso, através da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Ananindeua, realiza mais uma edição do Castramóvel. O serviço será ofertado até a próxima quinta-feira (14), na Paróquia Santa Maria Mãe de Deus. A meta é realizar cerca de 100 procedimentos cirúrgicos, em gatos e cachorros, que antes da castração recebem avaliação médica e exames de sangue.

No primeiro dia de atendimento, segunda-feira (11), mais de 40 cães passaram pela triagem e hoje, mais de 60 gatos foram avaliados para a castração. Para os donos dos pets, a ação chegou em boa hora e fez a diferença, principalmente no que se refere ao amor e cuidado com os filhos de quatro patas.

O Castramóvel de Ananindeua é um trailer equipado com centro cirúrgico, que pode ser levado para qualquer bairro do município, mas há critérios para a castração como: os tutores dos pets devem ser moradores do bairro que está recebendo o Castramóvel, os animais devem estar saudáveis e com idade entre 07 meses a 03 anos de vida, o animal deve estar em jejum hídrico de 06 horas e sólido de 12 horas para o procedimento cirúrgico. Em caso de cio, o animal não poderá ser castrado e em caso de prenhez, somente após o total desmame dos filhotes.

A dona do felino chamado Pantera, a Engenheira Civil Lérica Poll, participa pela terceira vez do Castramóvel e elogiou a ação voltada aos pets.

"É a terceira vez que eu estou participando do Castramóvel. Eu tenho cinco gatos. Esse é o terceiro que trouxe para castrar, faltam mais dois. Acho muito importante essa ação. Até mesmo porque isso não é só para gatos, é para o cachorro também, facilita a questão da saúde deles. Porque a gente vê que quando eles entram no cio eles somem, eles brigam. É uma questão de saúde pública também. E aqui sempre ocorreu tudo bem. Os médicos são super atenciosos. As pessoas que são responsáveis pelo programa também são atenciosas, dão todas as instruções, dão suporte, isso é muito importante", comentou.