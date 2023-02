‘Castramóvel’: bairro da Águas Lindas, em Ananindeua, conta com ação para castração de cães e gatos

A partir desta quarta-feira (1º de março), a ação do Castramóvel — que oferece o serviço de castração de pets gratuitamente — será realizada no bairro da Águas Lindas, em Ananindeua, município da Região Metropolitana de Belém. Esta edição do projeto será destinada apenas para os pets dos moradores do bairro e terá a duração de três dias. A ação, realizada de forma conjunta ao Corujão da Saúde, se dará das 16h às 21h, na praça do Park Anne.

Na quarta-feira (1º), serão realizados apenas os atendimentos, cadastros, além da coleta de sangue dos cães e gatos. Já as datas para castração, serão nos dias 3 e 4 de março, a partir das 8h. Serão castrados apenas os pets que passarem pelo cadastramento inicial. Dentre as documentações necessárias para seguir com o procedimento estão: RG, CPF e comprovante de residência do tutor do animal. O projeto é desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Critérios para a castração:

Animais saudáveis;

Animais com idade entre 7 meses a 3 anos de vida;

O animal deve estar em jejum hídrico (6 horas) e sólido (8 horas) apenas no dia do procedimento cirúrgico;

Em caso de cio, o animal não poderá ser castrado;

O animal deverá estar higienizado antes do procedimento;

Em caso de prenhez, somente após o total desmame dos filhotes.

Para felinos:

É obrigatório o uso de caixas transportes;

Após cirurgia, é obrigatório o uso de roupa pós cirúrgica (fêmeas) e colar elizabetano (macho).

Para caninos:

É necessário o uso de focinheira;

No pós cirúrgico, uso obrigatório de roupa pós cirúrgica (fêmeas) e colar elizabetano (macho).

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)