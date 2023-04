Família organiza campanha para encontrar pet desaparecido na Pedreira

Frederico, cachorro de estimação de Luiz Guilherme Duarte, sumiu na última quinta-feira (6), no bairro da Pedreira, em Belém. Desde então, os familiares têm se mobilizado para achar o pet. O animal, de 10 anos, foi visto pela última vez na travessa Curuzu, entre as avenidas Marquês de Herval e Pedro Miranda.

Em mensagem à redação de OLiberal.com , Luiz Guilherme, o tutor de Frederico, relatou que precisou fazer uma visita à avó e, enquanto esteve ausente, deixou o animal aos cuidados da mãe. O vira-latas aproveitou um momento de descuido, quando a mãe de Guilherme foi jogar o lixo fora, e fugiu, embora não tenha esse costume.

A história de Frederico com Guilherme iniciou na Praça da República, durante uma feira de adoção de animais. O parceirinho tinha poucos meses de vida e chegou para alegrar o dia-a-dia da família. Hoje, Guilherme relata preocupação e saudade. “Já chegamos a receber ligações sobre possíveis avistamentos do Frederico pela Doca, 14 de Março e em partes da Pedreira. A gente se desloca até os endereços fornecidos, mas, quando chegamos lá não encontramos nem sinal dele”, desabafa o tutor.

Característica do animal

Frederico é um cachorro sem raça definida, de 10 anos, castrado e com pelagem de cor preta. No dia em que desapareceu ele estava sem coleira. O animal tem algumas características particulares, como o porte médio, rosto idoso e patas com partes brancas.

Como acionar a família?

Caso você tenha visto o animal ou tenha o encontrado, ligue para (91) 980815567