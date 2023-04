Após campanha de OLiberal.com, família reencontra cachorro desaparecido na Marambaia, em Belém

A felicidade voltou para a casa de Aline da Mata desde que Clóvis, poodle de 2 anos e meio, foi reencontrado. A tutora acionou a redação de OLiberal.com no dia 6 de abril e menos de uma semana o pet foi localizado na Rua José de Alencar, no bairro da Marambaia, em Belém.

De acordo com a tutora Aline, Clóvis foi parar próximo da rua onde próprio filho estuda. Um casal de idosos o achou, recolheu e foi atrás do possível dono. “A senhora viu ele vagando pela rua e começou a brincar com a cachorrinha dela. Foi então que ela percebeu que não era de um animal abandonado. Ela deixou telefone em uma emissora de tv, mas não houve sucesso”, disse.

Dias depois, uma pessoa que viu a campanha do animal o reconheceu e entrou em contato com a família. “Meu marido e eu estávamos nas ruas a procura dele, como sempre faziamos, w por sorte próximo a nossa casa o encontramos. Eu estava sem acreditar que era ele. Todos estavam explodindo de emoção”, reforçou.

A senhora não aceitou a recompensa proposta pela família, mas disse que se o animal der futuras crias ela aceita um filhote. “Ele estava muito cheiroso e bem tratado quando o encontrei. Só agradeço!”.