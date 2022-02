Mulher relata ter sido estuprada na 1ª classe em voo noturno para a Inglaterra; homem foi detido

Uma mulher que viajava na 1ª classe dos Estados Unidos para a Inglaterra, em um voo noturno da United Airlines, contou ter sido estuprada dentro da aeronave. O caso aconteceu no dia 31 de janeiro, enquanto os outros passageiros dormiam. As informações são do G1 Mundo.

A mulher denunciou o estupro ainda durante um voo. A United Airlines afirmou em um comunicado que notificou as autoridades do Reino Unido antes do pouso e que colabora com as investigações.

"Nossa tripulação avisou as autoridades locais assim que souberam das alegações. Vamos colaborar com as autoridades em qualquer investigação", disse a companhia.

Um homem foi detido, segundo informação divulgada por diversos meios de comunicação britânicos. O suspeito teria 40 anos e é de nacionalidade britânica. Segundo fontes policiais, os dois não se conheciam.

Os agentes chegaram a coletar amostras de DNA dentro da aeronave e prestaram assistência psicológica à passageira.